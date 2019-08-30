Один человек погиб в результате вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

В главке МЧС Республики Саха уточнили количество пострадавших в результате сегодняшней вынужденной посадки самолета Ан-2. "На борту находились шесть человек. Один погиб, пятеро пострадали", - сообщили агентству РИА Новости в ведомстве.

Напомним, самолет, принадлежащий частной компании, вылетел сегодня утром с территории Ус-Хатын в населенный пункт Суордах в Верхоянском районе. Приблизительно в 400 километрах от пункта вылета (по другим данным - в 160 километрах) воздушное судно совершило незапланированную посадку в окрестностях озера Силян-Кюель.

Сначала на помощь потерпевшим крушение из поселка Батагай вылетел борт Ми-8 компании "Полярные авиалинии". Однако, пилоты не смогли обнаружить место аварийной посадки Ан-2. Позднее из аэропорта Маган вылетела другая "вертушка", и вот сейчас стало известно, что спасатели добрались до места происшествия.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ проводит по поводу авиационного инцидента проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.