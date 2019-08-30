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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В "Краснодаре" прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Европы

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Маргарита Полякова Фото: Маргарита Полякова
Фото: Маргарита Полякова

Состоявшаяся сегодня в Монако жеребьевка группового раунда Лиги Европы УЕФА, как известно, определила в соперники ФК "Краснодар" на этой стадии швейцарский "Базель", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор". По мнению главного тренера "быков" Сергея Матвеева, в этой группе С "нет лидеров и аутсайдеров, игры будут сложными и интересными".

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- Мы попали в серьезную группу. "Базель" - многократный чемпион Швейцарии и постоянный участник Лиги чемпионов. Турецкий выезд всегда очень непростой, "Трабзонспор" играет неудобно для любого соперника. "Хетафе" в прошлом сезоне очень достойно выступал в чемпионате Испании, долгое время шел в зоне Лиги чемпионов, - приводит официальный сайт клуба комментарий Матвеева. - В нашей группе нет лидеров и аутсайдеров, игры будут сложными и интересными. Ну а то, насколько это была хорошая или плохая жеребьевка, мы посмотрим в конце группового этапа.

Со своим наставником солидарен и центральный защитник Урош Спайич (именно серб был капитаном команды в матчах раунда плей-офф, в которых краснодарцы дважды уступили грекам и вылетели из главного турнира Старого Света).

"Легких матчей не предвидится, - уверен Спайич. - "Базель" обладает опытом выступлений в Лиге чемпионов, "Хетафе" прогрессирует в последние годы, а "Трабзонспор" может доставить проблемы, особенно на своем поле… Но нужно проходить в следующий раунд".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Действительно, "быки", дошедшие в минувшем сезоне до 1/8 финала Лиги Европы, вполне способны, по мнению большинства экспертов, пройти в следующую стадию розыгрыша.

Расписание игр в группе станет известно позднее. Уже известно, что поединки первого тура пройдут в четверг, 19 сентября: А заключительный, шестой тур, 12 декабря. Команды, которые выйдут в плей-офф, проведут матчи на вылет в 1/16 финала 20 и 27 февраля 2020 года.

Финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске 27 мая 2020 года.

Кстати

Как уже сообщалось на групповой стадии Лиши Европы выступит еще один российский клуб - московский ЦСКА. Армейцы оказались в группе Н, где его соперниками стали болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош".

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