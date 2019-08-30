На Урале начали проверку после вынужденной посадки самолета

После вынужденной посадки лайнера "Уральских авиалиний" в Кольцово следователи начали проверку.

Специалисты осматривают место происшествия и борт, опрашивают членов экипажа, чтобы установить причины и обстоятельства инцидента. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.

Предварительная причина незапланированной посадки - столкновение со стаей птиц.

Напомним, Airbus A321 выполнял рейс Санкт-Петербург - Худжанд (Таджикистан). Сразу после взлета командир сообщил о возможном повреждении колеса. Пилоты решили выработать топливо и посадить лайнер в Кольцово, где базируется авиакомпания.

В 8:53 местного времени самолет приземлился в Екатеринбурге. Сотрудники аэропорта осмотрели взлетную полосу, обнаружили останки птиц, и предположили, что самолет столкнулся со стаей. Судно успели проверить: повреждений нет.

На борту находилось 193 пассажира и четверо членов экипажа. Никто не пострадал.

По результатам начавшейся проверки примут процессуальное решение.