Севший в Екатеринбурге из-за птиц самолет вылетел в Таджикистан

Airbus A321, совершивший вынужденную посадку в Екатеринбурге, вылетел к пункту назначения.

- Лайнер, выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Худжанд, вылетел в 10:55 из Кольцово, - сказала "РГ" начальник пресс-службы "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

Напомним, самолет совершил вынужденную посадку в Кольцово в 8:53 местного времени.

Сразу после вылета из Пулково капитан сообщил диспетчеру о возможном повреждении колеса. Сотрудники аэропорта осмотрели взлетную полосу, обнаружили останки птиц, и предположили, что самолет столкнулся со стаей пернатых. Пилоты решили выработать топливо и посадить лайнер в аэропорту, где базируется авиакомпания.

В Екатеринбурге самолет успели проверить: повреждений нет. Проверку инцидента начало Уральское следственное управление на транспорте.

На борту находилось 193 пассажира и четверо членов экипажа. Никто не пострадал.