Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал планы американского лидера Дональда Трампа по созданию космических войск. Он согласен с президентом США в том, что космос станет следующей областью военного противостояния.
По словам Рогозина, милитаризация в космической сфере неизбежна. "В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает", - написал он в Twitter.
Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.
В феврале текущего года Трамп подписал меморандум о создании американских космических сил. Они займутся "отражением агрессии и защитой национальных интересов в космосе", а также проецированием военной силы "в космосе, из космоса и в космос".
Медленно, но верно идёт к этому. В @roscosmos по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 августа 2019 г.