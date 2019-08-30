Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал планы американского лидера Дональда Трампа по созданию космических войск. Он согласен с президентом США в том, что космос станет следующей областью военного противостояния.

По словам Рогозина, милитаризация в космической сфере неизбежна. "В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает", - написал он в Twitter.

Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.

В феврале текущего года Трамп подписал меморандум о создании американских космических сил. Они займутся "отражением агрессии и защитой национальных интересов в космосе", а также проецированием военной силы "в космосе, из космоса и в космос".