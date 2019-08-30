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Рубрика: Российский автопром

УАЗ назвал цены на "Патриот" с "автоматом"

Текст: Андрей Полухин

УАЗ "Патриот" с автоматической трансмиссией прошел все испытания и доступен для предварительных заказов. Соответствующая страница появилась на официальном сайте компании. Приобрести "городскую" версию ульяновского вседорожника можно по цене от 1 034 000 рублей.

В "базу" войдут две подушки безопасности, система ABS с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер и охлаждаемый "бардачок", подогрев и привод боковых зеркал и дополнительный отопитель салона.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В следующей версии - "Премиум" за 1 180 000 рублей - машина получит легкосплавные диски, электронные системы стабилизации ESP и помощи на подъеме HHC, климат-контроль, подогрев лобового стекла и всех сидений, круиз-контроль, "мультируль" с подогревом и кожаной оплеткой, мультимедиасистему с тачскрином в 7 дюймов и навигацией.

В комплектации "Статус" за 1 268 000 рублей появится кожаная отделка салона, задний подлокотник с подстаканниками, камера заднего вида с динамической разметкой, датчики парковки с обеих сторон и 18-дюймовые диски нового дизайна.

Наконец, будет предложена и лимитированная версия Edition I тиражом в 300 единиц. У нее будет эксклюзивный цвет кузова "Серый Титан", более дорогие и эргономичные передние кресла, текстильные коврики и хромированная табличка рядом с селектором "автомата" с порядковым номером машины. За такой эксклюзив нужно отдать 1 298 000 рублей.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Ранее "РГ" уже сообщала, что "Патриот" будут комплектовать автоматической коробкой Punch Powerglide 6L50, выпускаемой на заводе во французском Страсбурге. "Шестиступенчатый "автомат" с гидротрансформатором обладает колоссальным запасом прочности - пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Нм соответственно", - сообщили на УАЗе.

В компании сообщили, что серийное производство таких внедорожников начнется в Ульяновске 1 сентября. Дата старта "живых" продаж пока не названа.

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