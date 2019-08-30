В США закрыли дело против обвиняемого в педофилии миллиардера

Уголовное преследование Джеффри Эпштейна официально прекращено по причине смерти обвиняемого. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Напомним, 66-летний мультимиллионер был арестован 6 июля в аэропорту Нью-Джерси после возвравщения из заграничной поездки. На основании показаний двух жертв Эпштейна обвинили в том, что он руководил предприятием по торговле людьми и платил девочкам в возрасте 14 лет и старше, чтобы они занимались сексом с ним и его друзьями. Речь идет о десятках несовершеннолетних жертв.

Среди друзей миллиардера были политики, представители британской королевской семьи, крупные предприниматели, звезды шоу-бизнеса. Эпштейн совершил самоубийство 10 августа в одной из тюрем США.