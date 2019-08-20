Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства. За процессом наблюдал один из адвокатов Коротышки (мексиканский наркобарон, который находится в одной из тюрем США).

Согласно завещанию почти 600 миллионов долларов будут храниться в трастовом фонде. "Что необычно, так это дата. О своих сбережениях финансист вспомнил всего за несколько дней до смерти", - приводит слова анонимного источника газета The New York Post.

Напомним, 66-летний Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.