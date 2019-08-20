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Рубрика: В мире

Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства. За процессом наблюдал один из адвокатов Коротышки (мексиканский наркобарон, который находится в одной из тюрем США).

Фото: EPA/JUSTIN LANE
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Согласно завещанию почти 600 миллионов долларов будут храниться в трастовом фонде. "Что необычно, так это дата. О своих сбережениях финансист вспомнил всего за несколько дней до смерти", - приводит слова анонимного источника газета The New York Post.

Напомним, 66-летний Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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