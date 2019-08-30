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Xiaomi будет нелегко - OnePlus наносит ответный удар

Текст:   Богдан Бобров
30.08.2019,  
12:19
Фото: Matthew Moniz/YouTube Фото: Matthew Moniz/YouTube
Фото: Matthew Moniz/YouTube

Еще не успели толком отгреметь анонсы смартфонов Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi Note 8, имеющих все шансы стать бестселлерами, как другие китайские производители начали готовить ответные решения.

Известный сетевой информатор Ишан Агарвал, утечки которого ранее не раз оказывались правдой, сообщил в твиттере, что в скором времени в Индии будут представлены новые смартфоны - OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. В качестве даты презентации называется 26 сентября.

Согласно представленным данным, новинки будут иметь следующие технические характеристики: 8/128 или 8/256 Гб ОЗУ/ПЗУ, процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и аккумулятор на 3800 мАч.

Ожидается, что гаджеты будут компоноваться 6.55-дюймовым 2K Super AMOLED дисплеем с уменьшенным по сравнению с OnePlus 7 вырезом для 16 Мп фронталки и частотой обновления 90 Гц.

На приложенном рендере основная камера девайса состоит из тройного модуля 48+16+12 Мп - в описании сказано, что она будет поддерживать замедленную съемку видеороликов в 960 FPS длительностью до 10 секунд.

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Открытым остается вопрос цены на новые аппараты, а он во многом может стать определяющим. Если свежие OnePlus смогут стать доступными для широких масс, то их с большой вероятностью может ждать успех.

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