Xiaomi будет нелегко - OnePlus наносит ответный удар

Еще не успели толком отгреметь анонсы смартфонов Xiaomi Mi 9T Pro и Redmi Note 8, имеющих все шансы стать бестселлерами, как другие китайские производители начали готовить ответные решения.

Известный сетевой информатор Ишан Агарвал, утечки которого ранее не раз оказывались правдой, сообщил в твиттере, что в скором времени в Индии будут представлены новые смартфоны - OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. В качестве даты презентации называется 26 сентября.

#OnePlus7T and 7T Pro launching on 26 Sep in Delhi

OP7T Info:

-8+128GB & 8+256GB, Frosted Silver & Haze Blue

-6.55" 2K Super AMOLED 90hz Display with Smaller Notch

-SD855+

-3800mAH Battery

-48MP+16MP+12MP Camera, 16MP Front, 960FPS 10 Sec. SlowMo, Wide Angle Video and Nightscape pic.twitter.com/0LWK8uLcG9 — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 29 августа 2019 г.

Согласно представленным данным, новинки будут иметь следующие технические характеристики: 8/128 или 8/256 Гб ОЗУ/ПЗУ, процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus и аккумулятор на 3800 мАч.

Ожидается, что гаджеты будут компоноваться 6.55-дюймовым 2K Super AMOLED дисплеем с уменьшенным по сравнению с OnePlus 7 вырезом для 16 Мп фронталки и частотой обновления 90 Гц.

На приложенном рендере основная камера девайса состоит из тройного модуля 48+16+12 Мп - в описании сказано, что она будет поддерживать замедленную съемку видеороликов в 960 FPS длительностью до 10 секунд.

Открытым остается вопрос цены на новые аппараты, а он во многом может стать определяющим. Если свежие OnePlus смогут стать доступными для широких масс, то их с большой вероятностью может ждать успех.