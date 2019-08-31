Армия Сирии прекратит боевые действия в Идлибе с 31 августа

В целях стабилизации обстановки сирийская правительственная армия в субботу в 06.00 в одностороннем порядке останавливает боевые действия в зоне деэскалации Идлиб. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон.

Предполагается, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть часть Идлиба, удерживаемую террористическими группировками. Ранее МИД Сирии объявил об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей в деревне Суран на севере провинции Хама под защитой сирийской армии, сообщает РИА Новости.

Напомним, предыдущее прекращение огня было объявлено второго августа. Однако спустя три дня армия САР возобновила боевые действия из-за невыполнения условий со стороны бандформирований. Террористы предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и обстреливали жилые поселения.

В августе правительственные воска взяли под свой контроль значительные территории на севере провинции Хама и юге Идлиба, а также стратегически важный город Хан-Шейхун. Освобождение Хан-Шейхуна открыло армии САР путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну - еще двум форпостам террористов на перекрестках дорог север - юг, запад - восток. По данным на 30 августа, сирийская армия установила контроль над десятью деревнями к востоку от Хан-Шейхуна в Идлибе.