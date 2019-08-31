Камболов вызван в сборную вместо получившего травму Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук не поможет российской сборной в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу с Шотландией и Казахстаном. Он получил травму задней поверхности бедра в сегодняшней игре с "Ростовом".
Как сообщает пресс-служба нашей национальной команды, Миранчука заменит хавбек "Краснодара" Руслан Камболов. На старте нынешнего сезона Камболов почти постоянно выходил в стартовом составе своего клуба. Хотя в последних двух встречах - с "Локомотивом" в Премьер-лиге и "Олимпиакосом" в квалификации Лиги чемпионов - он начинал на скамейке запасных.
Возвращаясь к Миранчуку, добавим, что сроки его восстановления станут известны чуть позднее.
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в @TeamRussia для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном. В то же время игрок «Локомотива» Алексей Миранчук не сможет помочь команде в этих играх из-за травмы, полученной в субботнем матче с ФК «Ростов». pic.twitter.com/qWngJC2tIj— Сборная России (@TeamRussia) August 31, 2019