Камболов вызван в сборную вместо получившего травму Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук не поможет российской сборной в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу с Шотландией и Казахстаном. Он получил травму задней поверхности бедра в сегодняшней игре с "Ростовом".

Как сообщает пресс-служба нашей национальной команды, Миранчука заменит хавбек "Краснодара" Руслан Камболов. На старте нынешнего сезона Камболов почти постоянно выходил в стартовом составе своего клуба. Хотя в последних двух встречах - с "Локомотивом" в Премьер-лиге и "Олимпиакосом" в квалификации Лиги чемпионов - он начинал на скамейке запасных.

Возвращаясь к Миранчуку, добавим, что сроки его восстановления станут известны чуть позднее.