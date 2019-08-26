Черчесов: Для нас Дзюба лучше Чалова

По традиции, сразу же после оглашения состава Черчесов встретился с журналистами, в числе которых был корреспондент "РГ", и подробно ответил на все вопросы.

Насколько вы довольны теми, кого вызвали в сборную?

Станислав Черчесов: Мы ведь не просто выбираем состав, а делаем этого исходя из того, кто в каком состоянии находится. Не забывайте, что у нас впереди два матча с двумя разными соперниками.

Были ли у вас какие-то колебания относительно каких-то игроков?

Станислав Черчесов: Нет. Мы анализируем увиденное и делаем выводы. И мы не просто собираем команду, а делаем это с учетом того, с кем нам предстоит сыграть.

В сборную вызван Зелимхан Бакаев. Почему больше нет свежих лиц?

Станислав Черчесов: У нас Джанаев свежий. Его давно не было в национальной команде. Не забывайте и о Комличенко, да и тот же Баринов во второй или третий раз получил вызов.

Из двух субботних матчей седьмого тура вы выбрали для просмотра матч "Уфа" - "Зенит". Почему не "Краснодар" - "Локомотив"?

Станислав Черчесов: Во-первых, если я куда-то еду, то делаю это с определенной целью. Я же вам не буду говорить, зачем и как я выбираю тот или мной матч тура. Раз слетал в Уфу - значит так надо было. Вы говорите "Краснодар", а кто там кроме Петрова играет?

А как же "Локомотив"? Там ведь столько кандидатов в сборную.

Станислав Черчесов: Я живу в десяти минутах езды от стадиона "Локомотива" и постоянно вижу этих ребят.

Не беспокоит форма игроков "Зенита"?

Станислав Черчесов: В Уфе то, что мне надо было, я увидел. Не так важно, понравился тебе игрок или нет. Наоборот, тебе может кто-то не нравится, и ты в лишний раз убеждаешься, что ты прав.

Почему в сборной нет никого из "Рубина"? Тот же Егор Сорокин.

Станислав Черчесов: Никого из "Рубина" нет, потому что мы так решили.

Вас устраивает форма Александра Головина?

Станислав Черчесов: Он провел всего два матча. В первом Головин играл на одной позиции, во второй - на другой. Вторая нам подходит больше. Пока рано говорить о том, прогрессировал ли он по сравнению с дебютным сезоном в Европе. Но то, что мы увидели, нас устроило.

Как отнеслись к возвращению Романа Нойштедтера в Россию? И как он вам в роли опорного полузащитника?

Станислав Черчесов: Отнесся спокойно. Мы с таким же удовольствием наблюдали бы за ним и в "Бешикташе", "Фенербахче", "Майнце" или "Вольфсбурге". Сейчас у него команда, он имеет постоянную игровую практику, сыграл два матча по 90 минут. Так что все хорошо.

Почему не вызвали в сборную лучшего бомбардира чемпионата Александра Соболева?

Станислав Черчесов: Потому что всему свое время. Человек только начал проявлять себя. Надеемся, он продолжит в том же духе.

В каком состоянии Денис Черышев?

Станислав Черчесов: Я с ним общался, он в хороших кондициях. К сожалению, в последнем матче Денис не вышел на поле, но на сборах он играл, забивал. Чемпионат в Испании только стартовал, так что пока рано говорить о том, будет он попадать в состав "Валенсии" или нет.

Вы сказали, что Шотландия и Казахстан - две разные команды. Чем они отличаются?

Станислав Черчесов: Не хотелось бы говорить об этом. Они ведь тоже читают нас. Мы между собой обсудим все моменты касательно этих сборных.

Общий вопрос по чемпионату России. У нас сразу пять лидеров, как к этому относитесь?

Станислав Черчесов: Чисто информативно. Через три тура может быть другая ситуация.

У Романа Зобнина и Георгия Джикии на старте сезона очень плотный график. Это может сказаться на их состоянии?

Станислав Черчесов: Не думаю. Иногда футболист мало играет, но он приходит в сборную, мы его обследуем - и он в плохом состоянии. Вот приедут ребята первого числа вечером, а второго у нас будет мини-тест. Тогда и увидим, кто в каком состоянии.

Артем Дзюба неоднократно говорил, что хочет попробовать себя в Англии. Как думаете, у него будет в этой связи особенная мотивация на матч с Шотландией?

Станислав Черчесов: Не думаю. У сборной ответственная игра, а он - капитан нашей команды. Здесь все понятно.

Почему Федор Чалов снова вне сборной?

Станислав Черчесов: Потому что Дзюба - наш капитан и для нас он лучше, чем Чалов.