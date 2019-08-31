Посол КНР призвал США не вмешиваться в отношения с Украиной

Посол КНР в Киеве Ду Вэй заявил, что США не имеют права "нагло вмешиваться" в сотрудничество Китая и Украины, требуя сделать выбор между Соединенными Штатами и КНР. Так он прокомментировал высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который во время визита на Украину раскритиковал политику Пекина.

Слова Болтона посол назвал недружественными. Он также подчеркнул, что Киеву не нужны наставники извне, и выразил уверенность в совместном будущем Украины и Китая, пишет РИА Новости.

Ранее Болтон заявил, что Китай пытается интегрироваться в экономику стран по всему миру, а Вашингтон якобы стремится предупредить своих друзей и партнеров о рисках, которые несут китайские инвестиции.

Между тем, еще до приезда Болтона в Киев, в ряде СМИ появилась неофициальная информация, что одной из целей его визита является попытка помешать покупке китайскими компаниями более 50% акций производителя авиационных двигателей "Мотор Сич".