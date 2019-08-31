В фестивале на проспекте Сахарова приняли участие 20 тысяч человек, в несанкционированном шествии - 750 человек

Пресс-служба ГУ МВД по городу Москве обнародовала данные о численности участников несанкционированной акции на столичных бульварах - 750 человек.

В это же самое время в столице на проспекте Сахарова проходит молодежный фестиваль "PRO лето". Его уже посетили 20 тысяч человек. Хедлайнером шоу стал американский певец Джейсон Деруло.

На сцену также вышли Ольга Бузова и Тима Белорусских, впереди - Алексей Воробьев, Мот, Elvira T, "Дискотека Авария", Sabi Miss, Кристина Си. В числе приглашенных артистов - Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян. Концерт продлится до 20:00.