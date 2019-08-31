Волонтеры сообщили о гибели пропавшего в Башкирии годовалого мальчика

Годовалый ребенок, пропавший 29 августа из своей комнаты частного дома в селе Исмаилово Дюртюлинского района, найден мертвым.

Об этом говорится в сообщении поискового движения "РОО Поиск пропавших детей в Уфе и РБ" на его странице в "ВКонтакте".

Напомним, 29 августа о пропаже малыша, которому 1,2 года, заявила его мать. Она обнаружила исчезновение сына около пяти утра. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В поисках ребенка участвовали около ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.