Видео: Киркоров не попал в фонограмму на фестивале в Сочи

Очередной казус с "королем российской эстрады" на фестивале "Новая волна" в Сочи.

На этот раз Филипп Киркоров, накануне обматеривший организаторов шоу за нерасторопность, не поторопился сам.

На видео, опубликованном "Пятым каналом", можно наблюдать, как "король" в костюме, похожем на одежду пчеловода, не успевает поднести микрофон ко рту на песне "Атлантида".

Тогда как фонограмма уже начала звучать из динамиков.

На что артист и бровью не ведет, продолжая номер и уйдя в кружение - на манер дервиша.

Ранее сообщалось, что Лоза призвал не рубить с плеча, а разобраться, за что именно Киркоров материл организаторов - возможно, ему просто чего-то недодали.

Продюсер Пригожин также поддержал певца, отметив, что драться тот не умеет, вот и приходится оппонировать вербально.