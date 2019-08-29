"А мог бы и треснуть": Пригожин о ругани Киркорова на "Новой волне"

Невоздержанность Филиппа Киркорова на фестивале "Новая волна" в Сочи, когда артист на репетиции позволил себе выразиться непечатно, нашла понимание у музыкального продюсера Иосифа Пригожина.

Он компетентно отметил в комментарии НСН важность саундчека, процесса настройки и проверки звука. По крайней мере, если речь идет об ответственных, профессиональных музыкантах.

В то время как организаторы мероприятий часто не в состоянии обеспечить весь необходимый объем подготовки артиста к шоу. Отчего "порой самому хочется кому-то врезать!".

"У каждого артиста есть саундчек и временные рамки для репетиции. От Metallica до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек - святое время", - информирует продюсер.

Указывая, что "без него выходить на сцену нельзя". И лишь "новое поколение даже на саундчеки не приходит". Меж тем как Киркоров же - "не рэпер!".

"И Филипп, и Валерия, и Лев Лещенко являются высочайшими профессионалами. Они любят свою профессию", - говорит Пригожин. Приводя в пример и покойного Кобзона, который "если надевал костюм, не садился - он стоял три часа. Понимаете?".

А люди, бывает, не ценят время артистов, зачастую, пригласив на мероприятия, "заставляя их ждать по три часа". В результате "эмоциональный заряд перегорает, пока режиссер не насладится своей властью на площадке".

При этом продюсер акцентировал, что говорит о ситуации "в общем и целом" и не говорит "конкретно про кого-то из "Новой волны": его там не было, так что "сложно дать оценку, что там было на самом деле".

Но, как бы там ни было, несмотря на разногласия с Киркоровым, в данном случае он всецело принимает его сторону.

"Иногда не знаешь, какие слова подобрать, хочется дубинкой дать. Поскольку он драться не умеет, он использует такие нехорошие слова", - пояснил Пригожин. Добавив, что "а ведь мог бы - подошел бы и кому-нибудь треснул".

Ранее произошедшее прокомментировал, как вы сами понимаете, и Юрий Эдуардович Лоза.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в этом году проходит в Сочи - с 24 по 29 августа.