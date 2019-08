Тайный смысл наклеек на багажниках и стеклах автомобилей

В городском трафике регулярно встречаешь автомобили с наклейками, несущими тайный смысловой код. Такие знаки-символы - это и послание соседям по потоку, и приветствие единомышленникам, а подчас даже и декларация жизненных принципов.

Нередко обладатели подобных маркировок состоят в своего рода братстве - оказывают друг другу помощь на дороге. Однако многие символы весьма неоднозначны, и их используют водители, имеющие подчас диаметрально противоположные интересы. Мы отобрали в наш обзор наиболее часто встречающиеся наклейки-"мессенджи" и сопровождаем их расшифровкой.

Изображение акулы

Достаточно часто на багажниках, задних стеклах и номерных знаках можно заметить изображение акулы. Чаще всего его используют яхтсмены и любители морского отдыха.

Интересно, что тренд на такие наклейки некоторое время поддерживала премиальная марка "Paul&Shark", специализирующаяся на выпуске экипировки для яхтсменов, драйверов, серферов и других любителей моря.

При покупке рубашек, курток, брюк и другой одежды этого бренда клиентам выдавалась фабричная наклейка "Акула". Однако не менее часто такими эмблемами с акулой украшают свои автомобили также владельцы машин с "заряженными" двигателями, практикующие агрессивный стиль езды.

Кольцо Нюрбургринга

Многие наверняка замечали на тыльной части машины закольцованные красные контуры. Это очертания знаменитой немецкой гоночной трассы Нюрбургринг, где проходят гонки DTM, GP2 и других кольцевых серий автоспорта. Здесь же проводится и ежегодный рок-фестиваль Rock Am Ring. Знаменитая северная петля открыта для любителей гонок - за 21 евро можно проехать по легендарному "кольцу". Так что же означает такая наклейка?

В теории такой знак должен означать, что ваш автомобиль проехал по трассе Нюрбургрингу, однако гораздо чаще это оповещение о том, что владелец - фанат скорости. Менее часто, в особенности в Европе, такую наклейку вешают на свои авто поклонники рока, побывавшие на концертах Rock Am Ring (здесь неоднократно выступали AC/DC, Боб Дилан, Scorpions, Оззи Осборн, Deep Purple, The Rolling Stones, The Prodigy).

Баскетболисты, фигуристки, хоккеисты

Наклейки с силуэтами баскетболистов, футболистов, хоккеистов, гимнасток, и пр. наносят на свои автомобили собственно баскетболисты, фигуристки, футболисты, хоккеисты, гимнастки и так далее. Так обозначается разного рода причастность к тому или иному виду спорта.

Не менее часто спортсмены оклеивают свои машины изображениями футбольных и баскетбольных мячей, шайб, велосипедов, сноубордов, лыжных очков, боксерских перчаток, кимоно, бицепсов и т.д. Фактически такие автомобилисты не только передают сигнал единомышленникам, но и пропагандируют активный образ жизни.

Бабушки с палочкой

Наклейку в виде вереницы бабушек с палочками можно увидеть на крыльях, багажнике или заднем стекле автомобилей, и, понятное дело, это пример черного юмора. Очевидна отсылка к звездочкам, которые наносили на свои истребители советские пилоты времен ВОВ.

Известно, что шутливый стикер придумали больше десяти лет назад участники питерского клуба любителей автомобилей марки MINI. Считается также, что владельцы машин с такими наклейками о "драйверских заслугах" любят ездить агрессивно.

Изображение рыбки

Наклейка в виде силуэта рыбки символизирует вовсе не пристрастие владельца машины к рыбалке (для этого есть более красноречивые наклейки типа изображения щуки и надписи "За рулем рыбак"), а его принадлежность к определенной религиозной группе. Дело в том, что "рыба" по-гречески звучит как "ihtis" (отсюда, к слову, "ихтиология" - наука о рыбах). Эти же литеры - аббревиатура, которая расшифровывающаяся как Isus Hristos Teu Ius Soter (Иисус Христос Божий Сын Спаситель).

Символ рыбы это - раннехристианская символика, не используемая сейчас православной и католической церквями. Поэтому такая рыбка нередко сигнализирует о том, что владелец автомобиля - приверженец одной из многочисленных сект христианского толка: баптистов, адвентистов, пятидесятников, иеговистов и др.

Туфелька

Достаточно часто в потоке можно увидеть автомобили с изображением обрамленного красной каймой треугольника, внутри которого изображена женская туфелька. Нередко такой знак сопровождается надписью "Уважай меня!" или того хлеще "Я девочка, мне можно!" или "Я права!".

Другие знаки с тем же значением - "ромашка", "роза", "бабочка", "накрашенные губы", "ведьма на метле" и реснички на фарах. Как правило, начинающие автомобилистки используют такие знаки в расчете на то, что другие водители, и прежде всего мужчины, проявят к ним снисходительность в тех или иных дорожных ситуациях.

Выглядят такие стикеры, мягко говоря, странно. Однако нужно понимать, что, как правило, за рулем автомобилей с такими наклейками находится неопытные и не вполне уверенные в своих силах водители. В конечном счете, похожие предупреждения типа "ребенок в машине" или, скажем, изображение беременной женщины или надпись "Нас двое за рулем" - ничто иное, как проявление фобий. Поэтому стоит отнестись к таким автомобилистам с пониманием.

Буквы JDM

Аббревиатура JDM расшифровывается как Japanese Domestic Market (японский внутренний рынок). Это термин, распространённый в отношении автомобилей и запчастей, продающихся только на рынке Японии. Для моделей JDM характерно богатое оснащение салона и уникальные технические характеристики.

Однако, как правило, такие наклейки наносят на свои авто владельцы праворульных автомобилей, по большей части вывезенных из Страны восходящего солнца. Фактически такие стикеры - это не только проявление гордости за обладание японским эксклюзивом, но и предупреждение соседям по потоку. Ведь управление автомобилем с правым рулем (в частности обзорность) имеет особенности. В то же время JDM - это субкультура. Владелец машины с такой наклейкой расписывается в "япономании", приверженности характерному тюнингу и эксклюзивным решениям.

Панда

Изображение панды в сопровождении слов Team Panda - это знак негласной договоренности между владельцами автомобилей с двухцветным кузовом. Наиболее строгие приверженцы этой "секты" эксплуатируют машины в черно-белой гамме. Обвес, капот, колесные диски и другими элементы экстерьера, как правило, контрастируют с основным цветом.

Что касается собственно изображений панды, они могут быть самыми разными - от реалистичных, до мультяшных. Популярны, к примеру, такие интересные вариации, как панда с пистолетами в лапах и надписью "Panda Gangsta", спящая панда "Sleeping panda" и Панда JDM. В то же время автомобилисты с такими наклейками по большей части отличаются вежливостью на дороге. Это связано с сакральным статусом панды на востоке. В Китае, к примеру, это животное считается символом дружбы. Кроме того, большая панда - официальный символ Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Грузинский крест

Изображение креста с расширяющимися рукавами, заключенного в круг - это грузинский православный крест. Такой символ используется в Грузии с V века.

Изображение такого креста на машине говорит о том, что за рулем, вероятнее всего, верующий человек, и, как правило, он грузин.

Очень вероятно также, что автомобиль с такой наклейкой освящен, а потому - считают водители - защищен от разного рода неприятностей. Для многих автовладельцев, опять-таки уроженцев Грузии, такая наклейка - своего рода оберег, а также опознавательный знак для соотечественников.

"Стикербомбинг"

Как можно догадаться из названия, речь - об особом виде персонализации вашего автомобиля, а именно - о нанесении на отдельный внешний элемент вашей машины (чаще всего бампер, капот, одно из стекол или внешние зеркала) множества наклеек с контрастными, яркими изображениями.

По сути мы имеем дело с декоративным искусством, навеянным граффити на стенах. Очень часто используются изображения из японского аниме, что связано с модой на "Стикербомбинг" в стране Восходящего солнца. Во всех случаях, мы имеем дело со своего рода любительском тюнингом. У такого "арта" есть, к слову, и практическое применение. С его помощью маскируются поврежденные ржавчиной или в ДТП области кузова.