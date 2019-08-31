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Трейлер: в прокате - "Последнее испытание", сиквел "Училки"

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    31.08.2019, 18:23
Текст:   Козьма Лоханкин

До российского проката на этой неделе добрался многострадальный фильм "Последнее испытание", премьера которого изначально должна была состояться ещё в прошлом году. Однако по ряду причин была перенесена.

В Сети можно обнаружить динамичный трейлер картины, посвящённой, напомним, теракту на Дубровке в 2002 году (хотя прямого отношения к тем кошмарным событиям лента не имеет).

Одновременно "Последнее испытание" является сиквелом фильма "Училка", вышедшего в 2015-м.

Режиссёр и сосценарист обоих фильмов - Алексей Петрухин.

Фото: youtube.com
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В главной роли - снова Ирина Купченко. В "Последнем испытании" сыграют и другие актёры, задействованные в "Училке", в частности - Андрей Мерзликин и Алиса Гребенщикова.

Также к касту присоединился Олег Тактаров.

Ранее мы эксклюзивно публиковали отрывок из фильма.

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