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Видео: Малахов спародировал ругань Киркорова на "Новой волне"

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    31.08.2019, 17:56
Текст:   Олег Усков

Российский телеведущий Андрей Малахов выложил в своем Instagram ролик с аршинным вотермарком "ЭКСКЛЮЗИВ", где он перемещается по пустой студии и, как несложно догадаться, передразнивает Филиппа Киркорова.

Фото: Александр Карпушкин/ ТАСС
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Напомним, тот разгневался накануне на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи. Нецензурно укорив организаторов за слабую, как ему показалось, техподготовку.

В небольшом ролике Малахов выкрикивает: "Где тут камеры? Где операторы? Где все? Я сейчас развернусь и уеду отсюда" - и так далее.

Размещенное несколько часов назад видео тут же начали активно "лайкать".

"Профессионал, уважаю", - отметили комментаторы. В то же время отмечая, что "без мата непохоже", да и вообще ругаться Малахов, похоже, не умеет. Как объект его пародии, по словам Пригожина, - драться.

Ранее сообщалось, что Киркоров не попал на "Волне" в свою фонограмму: видео.

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