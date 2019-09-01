Боевые премьеры и боевые заказы МАКС-2019

Главная премьера, конечно же, наш истребитель пятого поколения. Его можно было увидеть на земле, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки. Причем сразу в экспортной версии - Су-57Э.

Как известно, истребитель впечатлил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По сведениям из компетентных источников, начались консультации по вопросу его закупки для турецких ВВС. А воздушный пилотаж группы Су-57 словами описать невозможно. Остается позавидовать тем, кто это видел своими глазами.

Во всей красе показали истребители поколения 4++ Су-35 и МиГ-35. У МиГ-35, похоже, открывается второе дыхание. Многофункциональный легкий истребитель, получивший имя МиГ-35, изначально создавался для экспортных поставок. А точнее, для продажи в Индию. Самолет участвовал в многолетнем и многострадальном тендере, объявленном этой страной, чтобы выбрать машину, способную закрыть потребности ВВС в легких истребителях. Однако в 2011 году министерство обороны Индии заявило, что выбирает французский Rafale, что привело к череде скандалов, не утихающих до сих пор.

Многие журналисты и эксперты в области военно-технического сотрудничества открыто обвинили правительственных чиновников, принимавших решение по тендеру, в коррупции. Дело в том, что Россия предлагала более выгодные условия, и наш истребитель в ходе тестовых полетов демонстрировал лучшие показатели по сравнению с французским.

Как бы то ни было, МиГ-35 в Лету не канул. Обновленную версию истребителя показали на МАКС-2017. В 2018 году он проходил интенсивные летные испытания, включавшие применение оружия. МиГ-35 демонстрируется на всех международных авиасалонах, и, стоит отметить, интерес к нему растет.

Можно напомнить, что разработка МиГ-35 основывалась на заделе, полученном при выполнении программы многофункционального истребителя, которая велась в период с 2000 по 2009 год в инженерном центре РСК "МиГ" - "ОКБ им. А.И. Микояна".

Правда, на этот раз удивила "боевая" раскраска МиГа. Нелепые синие полосы на сером теле фюзеляжа больше уместны для поливочных машин, работающих в коммунальном хозяйстве, чем для будущего властелина небес. Можно считать это мелочной придиркой, но высшим силам такой раскрас, наверное, тоже не понравился - был дан знак: 29 августа во время пилотирования двухместного МиГ-35 с индийским летчиком на крутом вираже у самолета отвалилась панель обшивки левого крыла. На безопасности это не сказалось - истребитель завершил пилотаж и благополучно совершил посадку. Но осадочек остался.

Впрочем, инцидент никак не повлиял на растущую популярность МиГ-35. В конце концов ценят не раскраску, а боевые характеристики.

Сразу несколько новинок выставила корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Прежде всего, это корректируемые авиабомбы калибров 1500, 500 и 250 кг. Они сбрасываются с самолетов на дальности около 50 километров от цели, которую гарантированно поражают с отклонением не больше десяти метров. По словам гендиректора корпорации Бориса Обносова, 250 кг - это новый для нас калибр, в перспективе предполагается освоить калибры 100 и 50 кг. Это важное заявление. Традиционно еще со времен СССР корректируемые авиабомбы выпускались только больших калибров. Но иногда необходимо гарантированно уничтожить небольшой, но очень важный вражеский объект. Использование в такой ситуации даже полутонных бомб - типичная стрельба из пушки по воробьям. В будущем такого расточительства не будет.

Другая новинка КТРВ - углерод-углеродные композиционные эндопротезы. В отличие от титановых они дешевле, по структуре схожи с костной тканью, приживаются хорошо и служат очень долго. Ранее у нас ничего подобного не выпускали. В протезной медицине намечается прорыв, и совершают его оборонщики.

Очень активно на МАКС-2019 работал Рособоронэкспорт. По его линии на авиасалон было приглашено 120 делегаций из 65 стран мира. Даром усилия и затраты не пропали. Стало известно, что в ходе МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических представлений для различных иностранных делегаций. По результатам этих мероприятий ожидается пополнение портфеля заказов Рособоронэкспорта на несколько миллиардов долларов.

По словам гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, насыщенная деловая и летная программа МАКС-2019 способствовала успешной работе с иностранными делегациями, нередко возглавляемыми должностными лицами самого высокого уровня. Так, демонстрация новейшего истребителя пятого поколения Су-57Э однозначно способствовала его рекламе в глобальном масштабе - специалисты Рособоронэкспорта зафиксировали резкий рост интереса к истребителю со стороны иностранных посетителей салона и СМИ из всех регионов мира.