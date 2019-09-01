Как выбрать автомобиль на вторичном рынке

Владение автомобилем, который выручал, дарил эмоции, а для кого-то стал другом, даже получив имя, всегда подходит к логическому завершению. Мы продаем старый авто, присмотрев что-то более новое, эмоциональное, технологичное или практичное. А наша машина переходит другому хозяину, добавляя строчку в ПТС, а иной раз и уйму забот. Как бы трепетно мы не относились к автомобилю, он все равно подержанный. Со всеми особенностями автомобиля с пробегом.

Советы о том, как выбрать авто с пробегом, актуальны всегда. Профессионал без труда выявит все возможные недостатки, а вот дилетанту в этом вопросе будет гораздо сложнее.

Первая стадия выбора подержанного авто - это определение того, что вам, собственно, хочется. Это скорее эмоциональная составляющая. И советы тут, в большинстве случаев, не уместны. Определитесь с желаемой комплектацией и дополнительными опциями. Посмотрите на сайтах объявлений, за какую сумму продаются желаемые машины, какой суммой вы сами располагаете.

Исключением будет являться выбор автомобиля практичного, ориентированного на перевозки, покорение бездорожья или эксплуатации в особенных условиях. В этом вопросе практичность и утилитарность на первом месте.

Первое, на что следует обратить внимание, ищите вы машину на сайтах или в салоне, это история автомобиля. Сейчас масса доступных сервисов позволяет ознакомиться с тем, сколько хозяев было до вас, побывал ли автомобиль в ДТП, продавался ли до этого на специализированных площадках и какой пробег был указан в предыдущих объявлениях.

Но не всегда владелец готов делиться всей историей. Иногда компромиссные данные скрываются. Цель - сохранить конкурентную цену, скрыв ряд недостатков. Кроме того, некоторые салоны и брокеры идут на ряд ухищрений, используя разные телефонные номера, меняя цифры VIN номера, что не лучшим образом сказывается на истории машины, искажая её.

В таком случае придется самому приобрести некоторые навыки, которые помогут самостоятельно выбрать автомобиль с пробегом.

Внешнее состояние

Обратите внимание на состояние лакокрасочного покрытия. Кузов авто с пробегом может иметь следы коррозии, сколы, царапины, потертости. Некоторые дефекты устраняются простой полировкой или процедурами детейлинга, а что-то придется подвергнуть ремонту и окраске. В любом случае все это должно послужить предметом торга или отказом от покупки.

Более детальный осмотр кузова - выявление окрашенных элементов. И если окрашенный капот или бамперы могут быть следствием сколов (как говорят продавцы - косметическая окраска), то свежая краска дверей, крыши и крыльев - это почти всегда последствия ДТП. Побеседуйте с владельцем, выясните тяжесть аварии. Может это были легкие столкновения, которые не критично повлияли на геометрию кузова. Не исключено, что у него сохранились фото происшествия. Насторожить должно отличие оттенка разных элементов и отсутствие легких царапин под дверными ручками - следы от ногтей. Нет царапин - машину красили. Посмотрите, снимался ли лючок бензобака. Это делают до ремонта и окраски, чтобы подобрать колер.

Важными местами для проверки являются стойки автомобиля. Если они красились и ремонтировались, то это гораздо хуже простой косметической окраски.

Зачастую для проверки толщины ЛКП применяется специальный прибор, цены на который варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Толщина заводской краски составляет от 80 до 170 микрон. Толщина покрытия у разных производителей может незначительно отличаться. Тогда просто контролируйте единую толщину покрытия на всех деталях кузова. Она не должна отличаться на крыльях, дверях и крыше.

Салон автомобиля с пробегом

Грязная обивка тканевого салона - не причина отказа от покупки. Чистка и перетяжка салона, это не самые большие траты. Хуже, если салон кожаный, а за ним не ухаживали. Трещины на сиденьях не заполировать и не очистить. Придется мириться с этим или заказывать чехлы, а значит, продавец мог бы пойти и на уступки.

Несоответствие малых цифр на одометре и состояния салона, особенно продавленные сиденья - указание на скручивание пробега. Обратите внимание на цифры, нанесенные на стекла машины. Они не должны отличаться по году и месяцу выпуска. Допускается малое расхождение в один месяц. Посмотрите на винты крепления дверных петель и интерьерного пластика. Если первые должны быть окрашены в тон кузова, то вторые не должны быть новыми и блестящими.

Хотя стоит оговориться. Некоторые производители используют черные винты, оптимизируя затраты на производство. Не поленитесь, посмотрите на новые машины марки в салонах.

Резина, электроника и тюнинг

Такие вещи, как радар-детектор, мультимедиа и регистратор, которые продавец не прочь оставить, хороший бонус, не влияющий на цену автомобиля. А вот комплект зимней/летней резины - это хорошая экономия в несколько десятков тысяч рублей.

Если резина стала предметом торга, то посмотрите на год выпуска. Около или больше шести лет? Придется менять. Более подробно о выборе автомобильных шин читайте в статье "Магические знаки. Что написано на автомобильных шинах".

Дополнительные элементы тюнинга придают индивидуальности автомобилю. Но могут нравиться не всем. Имейте ввиду, что зачастую качество "интересных" обвесов не соответствует заводскому, а при перепродаже потенциальный покупатель именно из за них откажется от покупки.

Обслуживание авто

Добрая информация - это наличие сервисной книжки, где отражены все ТО, работы по обслуживанию, перечень замен деталей и то, какие масла заливались.

Поинтересуйтесь у владельца, что ремонтировалось самостоятельно. И если вы уже склонны купить этот авто, прокатитесь за рулем (если страховка позволяет) или на пассажирском кресле. Это станет последним пунктом в принятии решения.

Если у вас есть возможность осмотреть машину на СТО, где специалисты проверят системы, компрессию двигателя и ряд других важных моментов, то используйте это. Но учитывайте, что платить придется из собственного кармана.