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01.09.2019 11:51
Рубрика: В мире

Количество массовых расстрелов в США превысило уровень прежних лет

Текст: Максим Макарычев
Количество массовых расстрелов в США в 2019 году превысило уровень прежних лет после массовой бойни в Техасе. Согласно информации Gun Violence Archive, организации, которая отслеживает подобные инциденты, в стране произошло 280 массовых расстрелов. Речь идет о случаях, когда, по меньшей мере, четыре человека были ранены или убиты, за исключением самих преступников. В этом году в результате массовых расстрелов в Соединенных Штатах погибли 602 человека и 2356 получили ранения (включая последнюю стрельбу).

Напомним, что пять человек погибли и не менее 21-го получили ранения после беспорядочной стрельбы, которую устроил в субботу в городе Одесса, расположенном в Западном Техасе в 483 километрах к западу от Далласа, 30-летний молодой человек, угнавший почтовый грузовик. Он открыл беспорядочную стрельбу после того, как не смог подать сигнал на левый поворот и не остановился по требованию полицейских. Имя преступника не разглашается в интересах следствия. "Подозреваемый стрелял в мирных жителей по всей Одессе", - сообщил начальник полиции города Майкл Герке.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Оружейное лобби предостерегло Трампа от ужесточения законов об оружии

Массовый расстрел в Одессе произошел всего через четыре недели после того, как боевик в техасском пограничном городе Эль-Пасо убил 22 человека в супермаркете Walmart. Техасский губернатор Грег Эбботт на этой неделе обсудил с законодателями меры по предотвращению массовых расстрелов в штате, однако количество происшествий продолжает расти. По данным экспертов, четвертая часть таких преступлений в Америке совершается именно в этом штате, где более двухсот лет назад был инициирован закон о свободном обороте оружия. С тех пор этот закон не претерпел никаких изменений.

После бойни в Одессе вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп и его администрация "по-прежнему полны решимости" работать с лидерами республиканцев и демократов в конгрессе и "бороться с этим злом массовых злодеяний" и "противостоять ему". Пенс сказал, что Трамп говорил с генеральным прокурором, и что ФБР помогает местным правоохранительным органам. Однако эти заявления пока не приводят к практическим мерам.

Тем временем аналитики напоминают о противоречивой реакции главы Белого дома на участившиеся в США массовые расстрелы, сообщает The Associated Press. Через несколько дней после стрельбы в Эль-Пасо Трамп заявил о готовности инициировать масштабные проверки биографических данных лиц, намеревающихся приобрести оружие. Однако спустя несколько дней после встречи с одним из руководителей оружейного лобби он фактически дезавуировал данное заявление, сказав, что "нынешняя система проверки данных является очень, очень сильной".

После этого Трамп призвал уделять больше внимания проверке "психического здоровья" покупателей оружия, которая якобы может предотвратить массовые расстрелы. В ответ на эти заявления главы Белого дома авторитетные американские специалисты в области психиатрии дали понять, что такое "мышление устарело" и отметили, что "связывать психическое заболевание с насилием является в корне неправильным". По их мнению, подобные проверки способны оказать "незначительное влияние на совершаемое насилие с применением оружия", и для этого необходим пересмотр соответствующей законодательной базы.

В мире США Массовые убийства в США
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