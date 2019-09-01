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01.09.2019 16:26
Рубрика: Спорт

"Краснодар" обыграл "Урал" и вышел на первое место в РПЛ

Текст: Артур Нанян
В Российской премьер-лиге (РПЛ) вновь сменился лидер. Им стал "Краснодар", победивший "Урал" в выездном матче восьмого тура - 4:2.
Футболисты "Краснодара" Дмитрий Скопинцев и Урош Спаич (оба - в белом) в борьбе за мяч с игроком "Урала" Владимиром Ильиным. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Футболисты "Краснодара" Дмитрий Скопинцев и Урош Спаич (оба - в белом) в борьбе за мяч с игроком "Урала" Владимиром Ильиным. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Футболисты "Краснодара" Дмитрий Скопинцев и Урош Спаич (оба - в белом) в борьбе за мяч с игроком "Урала" Владимиром Ильиным. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

На неделе "быки" во второй раз проиграли греческому "Олимпиакосу" и упустили шанс выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В этой встрече краснодарцы не только не справились со своей задачей, но и потеряли из-за травмы одного из своих лидеров - Магомеда-Шапи Сулейманова. Впрочем, отсутствие молодого форварда никак не сказалось на игре команды. По крайней мере, в противостоянии с "Уралом".

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"Краснодар" очень мощно выглядел в атаке. После голов краснодарцев Дмитрия Скопинцева и Ари хозяева поля дважды сравнивали счет усилиями Юрия Бавина и Отмана Эль-Кабира, но зацепиться за ничью так и не сумели. Уже в конце игры голы Даниила Уткина и Вандерсона принесли "быкам" победу, а вместе с ней и лидерство в РПЛ.

В активе "Краснодара" стало 17 очков, и по дополнительным показателям он обошел прежнего лидера - "Ростов". Догнать их могут московский "Спартак" или санкт-петербургский "Зенит", которые позднее в воскресенье сыграют между собой в Тушино. Перед игрой оба клуба имеют по 14 баллов.

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