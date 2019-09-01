МАКС-2019 принесет России несколько миллиардов долларов

По итогам международного авиасалона МАКС-2019 Рособоронэкспорт планирует подписать контракты о продаже другим государствам военной техники на десятизначную сумму

- Главным результатом салона станут контракты на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов, средств ПВО. Реализация только тех проектов, которые мы обсудили с коллегами в дни МАКС-2019, принесет российским предприятиям несколько миллиардов долларов, - цитирует ТАСС главу компании Александра Михеева.

Михеев напомнил, что с начала года Россия поставила за границу военной техники более чем на $8,5 млрд, а портфель иностранных заказов на продукцию отечественого ОПК составляет около 30 миллиардов долларов.

Рособоронэкспорт провел на авиасалоне более 200 предконтрактных переговоров, консультаций и презентаций. Впервые были представлены истребители МиГ-35 и Су-57, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш. По результатам МАКС-2019 резко повысился интерес иностранных заказчиков к самолету пятого поколения Су-57, отметили в пресс-службе компании.