В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына

28-летней жительнице Дюртюлинского района предъявили обвинение в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в управлении СК по Башкирии.

Суд избрал ей меру пресечения в виде в виде заключения под стражу, о чем ходатайствовал следком.

По мнению следствия, ночью 29 июля обвиняемая задушила годовалого сына и закопала в яме возле дома. Женщина сама призналась в содеянном и показала место, где закопала ребенка.

Сейчас следствие выясняет обстоятельства преступления, а также что могло толкнуть молодую женщину на его совершение. Допрашиваются родные и близкие арестованной, которой предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, первоначально мать заявила в полицию о том, что ранним утром из дома пропал ее годовалый сын. После двух суток поисков женщина призналась в совершенном убийстве и ее задержали.