В Башкирии признавшаяся в убийстве сына женщина обращалась в соццентр

29-летняя жительница села Исмаилова, которую задержали по подозрению в убийстве годовалого сына, за полтора месяца до трагедии обратилась за помощью в социальный центр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора северо-западного межрайонного центра "Семья" Гульшат Тимашеву.

По данным агентства, поводом для обращения в спеццентр стал внутрисемейный конфликт: женщина рассталась с гражданским супругом, просила помочь ей с детским садом для старшей пятилетней дочери и найти няню для младшего годовалого сына, чтобы выйти на работу. 7 июля семью взяли на сопровождение: дважды в месяц специалисты приходили к ним домой. Старшему ребенку дали детсад, а за младшим согласилась бесплатно присматривать многодетная семья. Кроме того их дом вновь подключили к электричеству, которое отключили ранее за долги.

По словам Гульшат Тимашевой, женщина хотела дать достойное воспитание своим детям, но от помощи бывшего мужа отказывалась, желая доказать, что может самостоятельно встать на ноги и содержать детей. Также директор семейного центра отметила, что обратившаяся к ним женщина не высказала желания устроить детей в приют, а только интересовалась условиями, в которых живут там дети.

В межрайонном центре подозреваемую охарактеризовали как непьющую любящую и заботливую мать.

Напомним, что более 150 человек в течение двух дней искали годовалого мальчика, о пропаже которого заявила его мать. Но в конце концов женщина призналась, что задушила сына и, завернув в одеяло, закопала его в земле. Она сказала следователям, что просто не хотела, чтобы ребенок голодал и плакал и что хотела отдать детей в приют, но их туда не взяли.