Первого сентября в польском городе Велюнь начались мероприятия по случаю официального начала Второй мировой войны. Хотя Польша была не первой и не последней жертвой нацистского режима, а страну впоследствии освободила Красная армия, траурная церемония превратилась в отвратительное пиар-шоу, устроенное правящей партией "Право и справедливость" ради повышения рейтинга на предстоящих в октябре парламентских выборах. По оценкам экспертов, победа на них сторонников президента Анджея Дуды выглядит неочевидной.

Официальная Варшава не просто пожертвовала исторической правдой - она, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "оскорбила память 600 тысяч солдат и офицеров, граждан Советского союза, спасавших от истребления польский народ и погибших за освобождение Польши". Когда польские чиновники трусливо не приглашают реальных освободителей своего государства на траурные мероприятия и объясняют свой шаг соблюдением "современных критериев", это говорит не только о короткой памяти и исторической неблагодарности польского руководства. "Страны-саттелиты всегда отличались подобной риторикой, - констатировал Володин. - На каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Британию, сегодня Россию только для того, чтобы их похвалил хозяин".

Но, как выяснилось, польская неблагодарность вызывает чувство брезгливости даже у того самого "хозяина". Под благовидным предлогом - необходимостью вести борьбу с приближающимся ураганом, президент США отменил визит в Варшаву. Как сообщает немецкая Deutsche Welle, на протяжении нескольких недель польские власти "чуть не лопались от гордости", что на торжествах в Варшаве президент Анджей Дуда будет стоять рядом с главой Белого дома. Ожидалось, что Трамп сделает столь ожидаемые местным руководством заявления об отмене виз для поляков и увеличении американских сил в Польше. Но, как считает газета Politico, американский лидер не захотел, чтобы Дуда и компания использовали его в своих предвыборных интересах. "Мыльный пузырь, который надувался много дней, неожиданно лопнул", - то ли с горечью, то ли с нескрываемым удовлетворением констатировала польская Gazeta Wyborcza. В Велюнь из приличия отправился вице-президент США Майкл Пенс. Такая неравноценная замена повлияла и на качественный состав других иностранных делегаций, которым Варшава заранее обещала присутствие Трампа, а значит шанс пересечься с ним в ходе различных мероприятий. Теперь для многих прибывших в Польшу премьеров и президентов эта поездка потеряла всякий смысл.

Польский портал Wirtualna Polska опубликовал материал, автор которого так оценил решение Трампа не приезжать в Варшаву: "есть что-то символическое в том, что в годовщину, напоминающую нам о надежности союзников, нас кинул союзник, на которого мы рассчитывали". Недвусмысленный отсыл к событиям 1939 года, когда, по мнению поляков, Франция и Британия бросили Варшаву истекать кровью, хотя подписали с ней договор о взаимной военной помощи.

Осознав невозможность задействовать Трампа в предвыборной кампании, польские власти взялись за руководство Германии, которое проявило уважение к польской просьбе и приехало на траурные мероприятия в полном составе, включая президента и канцлера. Не исключено, что на это решение также повлияла информация о предполагаемом присутствии Трампа. А когда выяснилось, что поляки всех обманули, понизить уровень делегации было уже невозможно.

В итоге - и это тоже весьма символично - на траурных мероприятиях в Велюни рядом с польским президентом стоял представитель страны, которая в ходе Второй мировой войны завоевала Польшу за 27 дней. И не было руководителя государства, освободившего поляков от нацизма.

Ответ на вопрос, для чего Варшаве понадобился этот спектакль с покаянием немецкого президента Вальтера Штайнмайера за преступления нацистов, беспристрастно дают немецкие и европейские СМИ. В интервью Bild президент Польши уже объявил, что выставит счет Берлину за последствия нападения на польскую территорию. Как пишет британская The Guardian, Польша пытается демонстрировать, что больше других пострадала от нацизма. Даже в музее Второй мировой в Гданьске теперь главной темой экспозиции стали не ужасы войны, а героизм польских солдат, благодаря которым, как теперь утверждают местные политики, был побежден нацизм.

Понятно, что никаких финансовых компенсаций Варшава от Германии не получит - соответствующие соглашения об урегулировании взаимных претензий были давно подписаны и ратифицированы. Однако, по мнению историка Немецкого института по изучению Польши в Дармштадте Петера Оливера Лева, которое тот высказал в интервью телеканалу ZDF, "у польских избирателей должно создаться впечатление, будто их правительство бьется за место Польши в мире и поднимает ее с колен". Отсюда стремление польских властей создавать в стране настроения, которые бы подчеркивали роль Польши, как жертвы Германии, и роль Германии, как преступника в глазах мировой общественности.

Но это, что называется, задача минимум, состоявшихся в Велюне, мероприятий. Основная же цель Варшавы продемонстрировать Европе несостоятельность Германии в качестве нынешнего лидера Евросоюза. По словам Лева, в польских СМИ Германию представляют распадающейся, отошедшей от христианства страной без армии, которая находится в лапах левых либералов и экологических движений.

Мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, были с самого начала задуманы польским руководством, чтобы унизить власти ФРГ, заставить их перед лицом других европейских лидеров признать, что у Берлина нет морального права управлять Евросоюзом и определять его политику. Для этого и потребовался польскому президенту Анджею Дуде приезд Трампа, который дал бы понять Старому свету, кто в Европе главный "шакал" при могущественном тигре Шер-Хане. Но Трамп не приехал.

Что касается исторической правды о том, как Советский Союз спасал европейские демократии от нацизма, то к ней разыгранное в Польше предвыборное шоу отношения не имело. В Варшаве с самого начала не хотели, чтобы мемориальные мероприятия в Велюне были полноценными. Понимали - одновременное приглашение на них Трампа и президента Владимира Путина, куда больше заинтересует мировую прессу, чем польский президент с его неудовлетворенными амбициями и страхом проиграть выборы. В итоге в Польшу не приехали ни Трамп, ни Путин, а вся церемония свелась к выдавливанию нужных официальной Варшаве покаянных слов из немецкого руководства.