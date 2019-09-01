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Рубрика: В мире

Зеленский рассказал, кто мешал ему общаться с Путиным

Министерство иностранных дел Украины, которое было сформировано при прежнем президенте Петре Порошенко, пыталось помешать общению нового главы государства со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом рассказал сам Владимир Зеленский.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России", - сказал Зеленский в телеэфире канала "1+1".

Он уточнил, что речь идет о разговоре о судьбе арестованных в РФ украинских моряков, совершивших провокацию в Керченском проливе.

"Для них это вопрос политический, для меня - человеческий", - сказал Зеленский.

И пояснил, что возвращение моряков в Россию по итогам разговора с Путиным стало бы неприятным итогом для прежнего состава МИД.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Напомним, ранее Зеленский сообщал, что звонил российскому президенту вопреки уговорам неких западных партнеров. Он отметил, что "все пугали" его телефонным общением с Путиным, но он решился на звонок, потому что "говорил о наших людях".

Любопытно, что Зеленский в эфире телеканала отметил, что разговор длился 3 минуты. Между тем, ранее утверждалось, что беседа 14 июля продолжалась около 20 минут.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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