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02.09.2019 12:50
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, какое питание улучшает работу мозга

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетолог Марият Мухина назвала пять основных ингредиентов, которые следует еженедельно добавлять в рацион. Благодаря употреблению этих продуктов головной мозг человека начинает "функционировать правильно".

Весьма простыми секретами улучшения работы головного мозга Марият Мухина поделилась с изданием aif.ru. По словам диетолога, каждую неделю в рацион необходимо включать пять видов продуктов.

Прежде всего, это зелень, которая содержит очень полезный для мозга микроэлемент - лютеин. Особенно он важен для сетчатки глаз, которые, как известно, являются одним из поставщиков информации для мозга.

Фото: iStock
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При дефиците лютеина глаза быстро устают, и возникают проблемы со зрением. Чтобы избежать этого, необходимо кушать зелень. Специалист отмечает, что больше всего лютеина содержится в шпинате и петрушке.

Следующий важный продукт питания - куриное яйцо, желток которого содержит витамин В4. Он необходим для улучшения памяти, концентрации внимания и восстановления нейронов в головном мозге, которые помогают работе нервной системы.

Третьим в списке идет миндаль, богатый витамином Е. Последний помогает сохранять "молодость ума". Поэтому продукты с этим витамином необходимо употреблять в пищу хотя бы дважды в неделю.

Диетолог также советует питаться лососевыми видами рыб, в которых наблюдается значительная концентрация жирных кислот омега‑3 и омега‑6. Они не только помогают восстановлению клеток головного мозга и старению нервной системы, но и содействуют выработке в организме гормона радости.

Пятый элемент - это обычная питьевая вода. Марият Мухина отмечает, что наш мозг на 90 процентов состоит из воды. Следовательно, он может пострадать от обезвоживания, которое снижает мозговую активность.

Симптомами может быть усталость и плохое настроение. По мнению эксперта, чтобы избежать этого, каждые полчаса следует делать глоток воды.

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