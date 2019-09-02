Эксперты: Распространять видео, снятые террористами, противозаконно

В Новой Зеландии предъявили обвинения 35 местным жителям, которые транслировали у себя в соцсетях либо хранили на своих компьютерах кадры жестокой расправы террориста над посетителями мечети города Крайстчерч. Отмечается, что 14 случаев уже дошли до суда, еще 10 дел были переданы в суды по делам несовершеннолетних. Еще в девяти случаях вместо обвинений правоохранительные органы предъявили одно письменное и восемь устных предупреждений. Кроме того, обвинения в отношении двух человек были сняты.

Таким образом, власти Новой Зеландии показывают, что распространение видеозаписи, снятой террористом, - это самое настоящее преступление.

"Эти видео из Новой Зеландии дошли и до России, - напоминает доктор юридических наук Иван Соловьев. - Кадры жестокие, за любой мыслимой гранью, но они сделаны самим террористом, исполнителем этого чудовищного преступления. Поэтому в восприятии они выглядят от первого лица - во многом схожи с компьютерными играми-стрелялками".

По словам эксперта, вполне оправданно, что на эту запись был наложен запрет. "Она может спровоцировать на жестокость в общем и на совершение подобного других людей с неустойчивой психикой. Конечно, такие видео должны запрещаться в любой стране", - отметил Соловьев.

При этом, по его словам, никто не отменял наш менталитет. "При любой кризисной ситуации, катастрофе, теракте многие из нас первым делом кидаются не помогать пострадавшим, а снимать все на видео. Что же касается юридической стороны, то запретить распространение подобных записей у нас в стране может суд по иску прокуратуры, если те подпадают под объективную сторону преступлений экстремистской направленности", - пояснил юрист.

"В случае призыва или направленности действий и умысла виновных к возбуждению ненависти, содействию терроризму возможна уголовная ответственность по статьям 205.1, 205.2 или 282 Уголовного кодекса РФ, - продолжает адвокат юридической компании Александр Иноядов. - Так, трансляция действий спецслужб в целях, например, ситуационного информирования террористов во время теракта может повлечь уголовную ответственность за пособничество или соисполнительство в терроризме - статья 205 УК РФ".

"Для правильной квалификации действий необходимо установление как способа совершения любого из перечисленных выше деяний, так и содержание умысла, мотивы, преследуемые цели. Однако существующее нормативное регулирование, которое не исчерпывается вопросами административной и уголовной ответственности, представляется достаточным. Акцент в этой сфере стоит делать на правоприменение и профилактику нарушений, причем как в деятельности госорганов, так и общественных институтов", - считает эксперт.

Напомним, теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошел 15 марта. Террорист расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

14 июня австралиец Брентон Таррант, которого обвиняют в совершении этих терактов, не признал вину. Тарранта признали дееспособным, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года.