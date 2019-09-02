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Рубрика: Экономика

Орешкин: Дешевеющая нефть не ударит по экономике России

Министр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.

Фото: istock
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"Мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса", - подчеркнул министр. В интервью ТАСС он заявил, что при более высокой стоимости черного золота (60 долларов) власти страны могут спокойно инвестировать в новые проекты. При падении цены, конечно, возникнут сложности, но катастрофы точно не случится, так как есть защитные механизмы. Например, так называемое бюджетное правило.

"Нефть сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию", - заверил Орешкин.

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