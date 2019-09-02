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Рубрика: В мире

В США около миллиона человек покинут свои дома из-за урагана "Дориан"

Фото: REUTERS/JIM LO SCALZO Фото: REUTERS/JIM LO SCALZO
Фото: REUTERS/JIM LO SCALZO

Из-за урагана "Дориан" всем проживающим на побережье штата Южная Каролина необходимо покинуть свои дома. Обязательная эвакуация начнется второго сентября в полдень. Она коснется почти миллиона человек.

Фото: NASA via AP
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Кроме того, во вторник не будут работать школы и государственные учреждения. Об этом заявил губернатор штата Генри Макмастер. Напомним, к побережью США приближается мощный ураган "Дориан". Он усилился до пятой, наивысшей категории. В США уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины - объявили режим ЧС.

А первого сентября "Дориан" обрушился на Багамские острова. Ураганный ветер вырывал с корнем деревья, а ливни затопили улицы городов. О жертвах СМИ пока не сообщают.

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