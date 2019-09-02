Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным"

Когда на мировую арену выходит королева спорта - легкая атлетика - сам матч между двумя континентами: Европы и США заслуживает единственного эпитета - звездного. Правда, жаль, признаются спортивные комментаторы, что подобные соревнования не проводились с 1970-х годов, когда большой интерес вызывали матчевые встречи СССР - США. И напоминают, что предстоящий турнир, который пройдет уже через неделю - 9 и 10 сентября - на минском олимпийском стадионе "Динамо" станет последним крупным стартом перед чемпионатом мира в Дохе.

Генеральный директор Федерации легкой атлетики США Макс Сигал, сообщил БЕЛТА источник в Белорусской федерации легкой атлетики, уже дал понять, что в составе американской команды много олимпийских и мировых чемпионов, а также яркие восходящие звезды. Среди них он назвал имена олимпийских чемпионов Мишель Картер и Брианна Макнил, а также многократных обладательниц мировых титулов Эллисон Феликс и Бриттни Риз.

Кстати, и мужская часть американской сборной включает множество спортсменов, недавно ставших национальными чемпионами. К предстоящему чемпионату мира в Дохе, в частности, готовятся Крейг Энгельс, Хиллари Бор, Джерон Робинсон, Сэм Маттис и Конор Маккалок.

Но и матушка Европа, не скрывают спортивные обозреватели, не относится в минской атлетической дуэли спустя рукава. В составе ее команды немало прославленных спортсменов: чемпионы мира-2017 Павел Файдек и Рамиль Гулиев, Мария Ласицкене и Сандра Перкович, Екатерини Стефаниди, чемпионы Европы-2018 Арман Дуплантис и Паулина Губа, Михал Харатык, Эльвира Герман, Войцех Новицкий, Параскеви Папахристу, Томас Релер и Леа Шпрунгер, Юстина Свенти-Эрсетич и Милтиадис Тентоглу.

Инициатор предстоящего матча президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен не скрывает, что звезды европейской легкой атлетики с радостью приняли приглашение защищать честь своего континента. По его словам, то, что команда США представила очень сильный состав, сделает предстоящий матч действительно незабываемым событием. Он выразил уверенность, что такие встречи станут в мировом календаре легкой атлетики регулярными. "Я хочу, чтобы люди помнили зрелище в Минске, которое будет первым", - подчеркнул Свен Арне Хансен.

Что касается хозяев турнира, то они представят десять спортсменов, среди которых, кроме барьеристки Эльвиры Герман, названы прыгуны в высоту Карина Демидик (Таранда), Максим Недосеков и метательница копья Татьяна Холодович.

Остается только напомнить, что в программу минского матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 метров, 100 метров с барьерами, 110 метров с барьерами, 200 метров, 400 метров, 400 метров с барьерами, 800 метров, 1 500 метров, 3 000 метров, 3000 метров с препятствиями, эстафетный бег 4x100 метров, смешанная эстафета (200-200-400-800 метров), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Стоит сообщить и о призовом фонде матча: он составит 818 тысяч евро. Победитель соревнований в каждой дисциплине получит семь тысяч евро, серебряный призер - 5 тысяч, а бронзовый - 4 тысячи. Не останутся без наград и те, кто не займет места на пьедестале: за финиш на седьмой или восьмой позициях полагаются поощрительные 500 евро.

И еще одна существенная деталь: стало известным, что Eurovision Sport, который выкупил права на вещание, будет транслировать матч по всему Старому свету. Онлайн-трансляция матча будет вестись на телеканалах NBCSN и NBC Sports Gold в США, уточняет агентство.