МИД РФ: Действия США в Идлибе вызывают недоумение и обеспокоенность

Действия США в сирийской провинции Идлиб, по которой 31 августа был нанесен авиаудар, приведший к многочисленным жертвам и разрушениям, вызывают недоумение и обеспокоенность. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

На Смоленской площади обратили внимание, что силовая акция США, направленная против группировки "Хуррас ад-Дин" (запрещена в РФ), была осуществлена в нарушение ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в Идлибе. "Ни российская, ни турецкая стороны, чьи военные специалисты находятся в данном районе, не были уведомлены о планируемых действиях", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Непоследовательные и противоречивые действия США не могут не вызывать недоумения и обеспокоенности. С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой - наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы, - отметили в МИД. - Возникает вопрос - чем американские бомбы "лучше" российских и почему террористические цели США более "законны", чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации?"

В результате удар спровоцировал обстрелы террористами позиций сирийских правительственных войск, проинформировали в министерстве, добавив, что несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется. В МИД также выразили надежду, что последствия американской операции для мирных жителей найдут свое отражение в докладах ООН.