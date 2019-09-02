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Рубрика: Легковые авто

Новый Toyota Land Cruiser 200 позволил рассмотреть детали

Текст: Евгений Костин

Kurdistan Automotive Blog опубликовал новую порцию фотографий Toyota Land Cruiser 200 следующего модельного года. Судя по снимкам, внедорожник прошёл через лёгкий фейслифтинг.

Стоит обратить внимание, что на фото у автомобилей разные бамперы. По сведениям блога, дизайн этой части обвеса зависит от версии исполнения. Также можно заметить, что у внедорожника в серебристом кузове решётка радиатора не покрыта хромом.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Ранее "Российская газета" сообщала, что новое поколение Toyota Land Cruiser появится в 2021 году - оно получит индекс "300". Моторная гамма претерпит изменения: из неё уберут V8.

В России актуальная версия Toyota Land Cruiser 200 предложена с бензиновой и дизельной "восьмёрками" мощностью 306 и 249 л.с. соответственно, работающими в паре с 6-ступенчатой АКП.

Цена на внедорожник начинается от 4 875 000 рублей. Также на нашем рынке можно купить TRD-версию LC 200 (от 5 770 000 рублей), которая отличается от стандартной более агрессивным обвесом, решёткой радиатора, колёсными дисками и оформлением салона.

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#Toyota