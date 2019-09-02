Новый Toyota Land Cruiser 200 позволил рассмотреть детали

Kurdistan Automotive Blog опубликовал новую порцию фотографий Toyota Land Cruiser 200 следующего модельного года. Судя по снимкам, внедорожник прошёл через лёгкий фейслифтинг.

Стоит обратить внимание, что на фото у автомобилей разные бамперы. По сведениям блога, дизайн этой части обвеса зависит от версии исполнения. Также можно заметить, что у внедорожника в серебристом кузове решётка радиатора не покрыта хромом.

Ранее "Российская газета" сообщала, что новое поколение Toyota Land Cruiser появится в 2021 году - оно получит индекс "300". Моторная гамма претерпит изменения: из неё уберут V8.

В России актуальная версия Toyota Land Cruiser 200 предложена с бензиновой и дизельной "восьмёрками" мощностью 306 и 249 л.с. соответственно, работающими в паре с 6-ступенчатой АКП.

Цена на внедорожник начинается от 4 875 000 рублей. Также на нашем рынке можно купить TRD-версию LC 200 (от 5 770 000 рублей), которая отличается от стандартной более агрессивным обвесом, решёткой радиатора, колёсными дисками и оформлением салона.