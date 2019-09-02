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02.09.2019 23:37
Рубрика: Спорт

Определился следующий соперник Сергея Харитонова в Bellator

Текст: Максим Домчев
Российский боец Сергей Харитонов проведет свой следующий поединок в Bellator 14 ноября в Тель-Авиве. Его соперником станет британец Линтон Васселл.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Недавняя победа нокаутом над Мэттом Митрионом доказала, что Сергей Харитонов находится в отличной форме и готов к покорению вершин в Bellator. Президент этой организации Скотт Кокер также признал, что Харитонов заслужил титульный бой. Впрочем, шансов на то, что россиянин поспорит за титул уже в следующем бою, было немного. Хотя сам Харитонов успел заявить о том, что ему по силам побить чемпиона UFC среди тяжеловесов Стипе Миочича.

Боец ММА Харитонов нокаутировал соперника на первой минуте поединка
Бой Харитонова попал в историю смешанных единоборств

Как сообщает mmajunkie, в рамках турнира Bellator 234 Сергей Харитонов сразится с британцем Линтоном Васселлом.

Выбор соперника со стороны организаторов немного удивляет. 36-летний Васселл за карьеру дважды боролся за титул чемпиона в полутяжелой категории. Свой первый бой в тяжелом весе провел 22 марта 2019 года против Валентина Молдавского, которому проиграл единогласным решением судей. Всего на счету британца 26 боев и 18 побед. Последняя из побед датируется маем 2017 года. Три последующих поединка британец проиграл.

Статистика Харитонова впечатляет куда сильнее. 37 боев и 30 побед. Недаром поединок против британца станет главным событием всего турнира. Однако вызывает огромные сомнения, что эта схватка продлится очень долго.

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