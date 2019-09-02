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02.09.2019 15:00
Рубрика: Российский автопром

Почти спортивная Lada Granta: цена и когда можно будет купить

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В конце августа Lada презентовала новую версию седана Granta - Drive Active, которая отличается от обычной спортивным обвесом, креслами с усиленной боковой поддержкой, отделкой салона и короткоходной подвеской от Lada Sport. Стали известны сроки выхода и предварительный прайс на новинку.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как сообщает лада.онлайн, продажи модели могут стартовать в конце сентября. По данным портала, купить Lada Granta Drive Active можно будет за 630 - 650 тысяч рублей.

Напомним, что силовые агрегаты на Granta Drive Active идентичны тем, которые доступны для обычных "Грант": 16-клапанный 106-сильный двигатель объёмом 1.6 литра, в пару которому можно выбрать либо 5-ступенчатую МКП, либо АМТ со спортивным режимом

Напомним, семейство моделей Granta состоит из седана, лифтбека, хэтчбека и универсала. Моторная гамма представлена бензиновыми двигателями объёмом 1.6 литра мощностью 87, 98 и 106 л.с. Цена - от 444 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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#Lada