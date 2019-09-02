Новости

Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
Умер режиссер фильма "О спорт, ты - мир!" Борис Рычков 17:41
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией 17:21
Российский УАЗ показали на Венецианском фестивале 17:07
В Петербурге открылся пансион воспитанниц Минобороны 17:06
Сбербанк объявил о старте продаж "народных облигаций" 17:00
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области 16:55
"Лидеры России" спасли на вершине Эльбруса 17-летнего альпиниста 16:53
Челябинских школьников поздравили с 1 сентября "рюмкой водки" 16:50
В Череповце вылетевшая на "зебру" иномарка насмерть сбила двух человек 16:45
СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле 16:38
Первый президент Крыма введен в кому после инсульта в Турции 16:37
Волонтеры оренбургского приюта, где погибли животные, отравились газом 16:25
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение 16:24
У США закончились авианосцы в Атлантике 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 18:35
Рубрика: В мире

Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна

Текст: Александр Борисов ( Белград)

"В связи с мероприятиями в Польше по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны подумалось в День знаний, что те, кто не пригласил Россию и Сербию, - при всей политизации - просто двоечники, которые плохо учили историю в школе", - написал в Twitter посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Май 1941-го. Предостережение из Варшавы

"Тем не менее, нужно осознавать, что ревизия истории не только кощунственна, но и опасна, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Уже сегодня в ряде стран открыто, без стеснения ведется пропаганда нацистских ценностей, предпринимаются попытки обелить нацистских преступников и их пособников. Игнорировать эти тенденции недопустимо. Трагедия Второй мировой войны не должна повториться. Никогда".

Между тем 25 сентября в Белграде пройдет Международная конференция "Бессмертный полк", в рамках которой здесь соберутся координаторы данной акции со всего мира, а также высокопоставленные гости из России.

Фото: REUTERS/Przemyslaw Wierzchowski
Зачем Варшава приватизировала Вторую мировую войну

Напомним, что сербский лидер Александр Вучич, поздравляя 9 мая российского президента Владимира Путина и россиян с Днем Победы, указал: "Я поздравляю братский русский народ, который одержал великую победу во Второй мировой войне, демонстрируя вневременной патриотизм, героизм и жертвенность. Для меня большая честь, что сербский народ вместе с русскими и другими свободолюбивыми народами своим героизмом во Второй мировой войне обеспечил лучшее будущее для будущих поколений. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью хранить память о каждом человеке, который погиб в благородной миссии за свободу, мир и независимость. Вот почему в этом году и в Сербии, и в России у нас с гордостью пройдут "Бессмертные полки".

Следует также отметить, что Александр Боцан-Харченко передал Александру Вучичу приглашение главы РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года, где, как уже стало известно, примет участие и почетная рота сербской президентской гвардии.

В мире Европа Сербия Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
СМИ: В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле
Премьер Грузии подал в отставку