Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна

"В связи с мероприятиями в Польше по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны подумалось в День знаний, что те, кто не пригласил Россию и Сербию, - при всей политизации - просто двоечники, которые плохо учили историю в школе", - написал в Twitter посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Тем не менее, нужно осознавать, что ревизия истории не только кощунственна, но и опасна, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Уже сегодня в ряде стран открыто, без стеснения ведется пропаганда нацистских ценностей, предпринимаются попытки обелить нацистских преступников и их пособников. Игнорировать эти тенденции недопустимо. Трагедия Второй мировой войны не должна повториться. Никогда".

Между тем 25 сентября в Белграде пройдет Международная конференция "Бессмертный полк", в рамках которой здесь соберутся координаторы данной акции со всего мира, а также высокопоставленные гости из России.

Напомним, что сербский лидер Александр Вучич, поздравляя 9 мая российского президента Владимира Путина и россиян с Днем Победы, указал: "Я поздравляю братский русский народ, который одержал великую победу во Второй мировой войне, демонстрируя вневременной патриотизм, героизм и жертвенность. Для меня большая честь, что сербский народ вместе с русскими и другими свободолюбивыми народами своим героизмом во Второй мировой войне обеспечил лучшее будущее для будущих поколений. Наша совместная борьба на стороне закона и справедливости обязывает нас с вечной благодарностью хранить память о каждом человеке, который погиб в благородной миссии за свободу, мир и независимость. Вот почему в этом году и в Сербии, и в России у нас с гордостью пройдут "Бессмертные полки".

Следует также отметить, что Александр Боцан-Харченко передал Александру Вучичу приглашение главы РФ Владимира Путина в Москву на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года, где, как уже стало известно, примет участие и почетная рота сербской президентской гвардии.