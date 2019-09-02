Президент Южной Кореи вложил личные деньги в "патриотический фонд"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вложил личные средства в специальный фонд, который недавно был создан для развития в Корее собственных производств ряда комплектующих и материалов, ввозившихся до этого из Японии.

Журналисты уже назвали созданную структуру "патриотическим фондом", так как он появился как реакция Сеула на развернувшиеся между Кореей и Японией торгово-экономический и политический конфликты.

Как сообщили местные СМИ, на днях Мун Чжэ Ин посетил штаб-квартиру государственного банка NongHyup (NH), заполнил заявления и вложил личные средства в фонд, которым совместно управляют корейская NH Financial Group и французская группа Credit Agricole.

Очевидно, что Мун рассчитывал на значительный пиар-эффект, и эти надежды оправдались. В первые два дня после посещения Муна, которое широко освещалось в СМИ, объемы вложений средств в фонд со стороны обычных корейцев выросли в 13 и 10 раз.

Всего же на настоящий момент в "патриотическом фонде" накоплено уже более 40 миллиардов вон (около 33 миллионов долларов), из которых около 30 миллиардов вложили юридические лица, а более 10 миллиардов - частные инвесторы. О том, какую именно сумму решил вложить Мун Чжэ Ин в фонд, не сообщается.

Как пояснили в банке NongHyup, полученные средства будут инвестированы в развитие производств 60 перспективных корейских компаний, включая Samsung Electronics, SK hynix and LG Chem. На эти фирмы возложена задача в сжатые сроки создать производства тех комплектующих и материалов, на поставки которых в Южную Корею Япония ввела ограничения.