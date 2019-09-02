Президент Казахстана выступил против "взрывной либерализации"

Послание было приурочено к открытию осенней сессии парламента 6-го созыва, и его слушателями стали депутаты нижней палаты - Мажилиса, и члены верхней палаты - Сената. Им, в том числе, и адресовалась часть послания.

"Как глава государства вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты (региональные представительные органы - прим. "РГ") должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране", - сказал Токаев.

Говоря о политической конкуренции, Токаев напомнил, что основным законом гражданам дано право свободного волеизъявления, которым они могут пользоваться.

"Если мирные акции не преследуют цель нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу, и в установленном законом порядке давать разрешение на их проведение. Выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов", - сказал Токаев. Впрочем, по мнению президента, свободу волеизъявления не следует путать с "призывами к неконституционным действиям и хулиганским акциям", которые будут пресекаться правоохранителями в рамках действующего законодательства.

При этом Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что трансформация политического поля Казахстана должна быть эволюционной и постепенной, и осуществляться исключительно "с учетом интересов нашего государства и народа, без забегания вперед, но последовательно, настойчиво и продуманно".

"Мировой опыт свидетельствует о том, что взрывная, бессистемная политическая либерализация приводит к дестабилизации внутриполитической ситуации и даже к потере государственности", - сказал президент Республики Казахстан.

Одним из необходимых действий на этом пути Токаев считает сокращение бюрократического аппарата, включив в это определение и сотрудников государственных компаний. Их он назвал "громоздкими конгломератами, международная конкурентоспособность которых вызывает сомнения".

"С целью повышения эффективности работы госслужащих нужно привлечь в их ряды подготовленные молодые кадры. В то же время, начиная с 2020 года, мы приступим к постепенному сокращению численности госслужащих, а высвободившиеся средства направим на материальное стимулирование наиболее полезных работников", - пояснил президент Казахстана. Промежуточной целью здесь является сокращение бюрократического аппарата на 25% к 2024 году. Также Токаев объявил мораторий на создание "квазигосударственных компаний".

После того как послание было зачитано, Касым-Жомарт Токаев предложил Сенату кандидатуру нового председателя (пост освободился после избрания Токаева президентом - прим. "РГ") - Даригу Назарбаеву, депутата Сената и старшую дочь бессменного лидера нации Нурсултана Назарбаева. За ее кандидатуру проголосовало абсолютное большинство - 48 сенаторов.