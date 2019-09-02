В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки

В Саратовской области скончался второй человек от осложнений, вызванных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на областное министерство здравоохранения, мужчина средних лет умер в больнице, хотя врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Ранее в мае этого года медики сообщили о смерти женщины из-за ГЛПС. Всего в Саратовской области в результате вспышки мышиной лихорадки, вызванной благоприятными природными условиями для увеличения численности рыжей полевки, являющейся разносчиком заболевания, заболело уже более полутора тысяч человек.

Следственные органы расследуют уголовное дело в связи с халатностью должностных лиц из региональных и муниципальных структур, которые не провели в полном объеме необходимых мер по уничтожению грызунов.

В свою очередь в администрации Саратова считают, что сделали все необходимое "в рамках выделенных средств".

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области также проинформировало, что в связи с осенней миграцией полевых мышей в жилые помещения, не исключена новая вспышка заболевания.