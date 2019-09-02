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Рубрика: В мире

Власти еще одного штата в США объявили эвакуацию из-за урагана

Фото: REUTERS/JOE SKIPPER Фото: REUTERS/JOE SKIPPER
Фото: REUTERS/JOE SKIPPER

Губернатор еще одного американского штата (Джорджия) принял решение эвакуировать жителей шести округов, расположенных вдоль Восточного побережья США. К региону приближается мощный ураган "Дориан".

Фото: REUTERS/NASA
Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова

Последствия удара стихии предсказать не трудно - поваленные деревья, оборванные провода линии электропередачи, подтопления. "Многие жители Джорджии рискуют оказаться в полной изоляции, если не покинут свои дома. Все, кто проживает к востоку от автотрассы 95, после полудня должны эвакуироваться", - подчеркнул губернатор Брайан Кемп.

Согласно последним данным, "Дориан" сейчас находится в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и направляется на запад. Скорость ветра в центре урагана превышает 83 м/с. Побережья Флориды атмосферный вихрь достигнет к вечеру понедельника.

Тем временем Нaциональный центр США по слежению за ураганами (NHC) опубликовал кaдры из эпицентра урагана. На размещенной в Twitter фотографии можно наблюдать так называемый "глаз" и "эффект стадиона" (внутри "стена" из облаков напоминает трибуны стадиона).

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