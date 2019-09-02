Замена Skoda Rapid получила версию "под ралли"

Хэтчбек Skoda Scala обзавёлся версией Monte Carlo, которую отличают новый комплект внешнего декора, отделка салона и дополненное оснащение стандартной комплектации. Мировая премьера "пятидверки" состоится через неделю на автосалоне во Франкфурте.

Решётка радиатора получила чёрную глянцевую отделку, передней бампер - сплиттер. Надпись - название бренда - на крышке багажника и нижний кант линии остекления также выполнены в чёрном цвете. В стандартной комплектации Scala Monte Carlo будет доступна с 17-дюймовыми дисками уникального для этой версии исполнения дизайна, опционально предложат 18-дюймовые колёса.

Салон получил новую отделку с прострочкой красной нитью, которая отлично контрастирует с чёрной тканью обивки крыши и тёмной цветовой гаммой остальных частей интерьера. Рычаг коробки передач, ручник, рулевое колесо обтянуты кожей, педали получили металлическую платформу, на порогах автомобиля появились накладки с названием модели. Сиденья, к слову, на Scala Monte Carlo установлены спортивной конфигурации.

В стандартной комплектации заявлены панорамная крыша, тонировка задних боковых стёкол. Продажи Skoda Scala Monte Carlo намечены на четвёртый квартал 2019 года.

Напомним, премьера Skoda Scala состоялась в конце 2018 года. Модель фактически стала альтернативой Rapid Spaceback. В России Scala не продаётся.

Фото: Пресс-служба Skoda.