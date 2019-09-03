Хватит завидовать. Facebook отключит лайки

У пользователей Facebook станет меньше поводов завидовать более успешным "сыновьям маминой подруги". Соцсеть уже тестирует функцию, которая позволит скрывать число лайков от посторонних глаз, пишет TechCrunch.

Видеть количество отметок "Нравится" сможет только автор записи и владелец страницы. Ранее аналогичное нововведение появилось в принадлежащей Facebook соцсети Instagram, и, по всей видимости, администрация пришла к выводу, что отключение счетчика лайков - скорее благо.

Отучит пользователей завидовать друг другу и российская соцсеть "ВКонтакте" - там с начала августа тестируется отключение счетчика лайков. Россияне восприняли нововведение положительно, назвав погоню за лайками "ярмаркой тщеславия".