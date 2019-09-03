Минск активно противостоит использованию киберпространства террористами

Одним из лидеров в противодействии использования в террористических целях киберпространства назвал Беларусь заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков. Глава контртеррористического управления всемирной организации, который участвует в конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом, считает, что успех в этой борьбе - "одно из решающих условий окончательной победы над террором".

Конференцию, которая стартовала 3 сентября в белорусской столице, Воронков назвал отличной возможностью оценить быстро развивающиеся угрозы, выработать инновационные подходы для решения общих проблем. "Это должно способствовать укреплению национального, регионального и межрегионального потенциала в борьбе с террором", - считает он.

Только общими усилиями мир сможет противостоять растущей угрозе терроризма, "только так мы сможем быть хотя бы на шаг впереди", - убежден высокопоставленный дипломат. Он призвал к более тесному сотрудничеству правительства, технологический сектор и религиозных лидеров в использовании онлайн-платформ "для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения".

Воронков привлек внимание аудитории и к вопросам использования искусственного интеллекта в борьбе с террором. Разработки в этой сфере, по его словам, позволяют обрабатывать и идентифицировать информацию с молниеносной скоростью, интернет-контент террористов обнаруживается и удаляется быстрее, чем когда-либо - в течение 15-20 минут.

Цель минского форума, констатируют обозреватели, - обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном и национальном уровнях по борьбе с террористами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий, передает БЕЛТА.

Двухдневная минская встреча, организованная МИД РБ и контртеррористическим управлением ООН, логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре 2018 года, считают эксперты. Она разделена на три тематические сессии, на которых рассматриваются вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, анализируются подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.

Как уже сообщал "СОЮЗ", на международном форуме присутствуют 66 делегаций, в том числе представители 55 государств, а также международных, неправительственных организаций и академических кругов.