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Новый смартфон Huawei выйдет без сервисов Google. Но это можно обойти

Текст:   Антон Благовещенский
03.09.2019,  
17:37

Уже известно и подтверждено, что новый смартфон Huawei Mate 30, который компания покажет 19 сентября, выйдет без предустановленных сервисов Google. Однако пользователи смогут обойти это ограничение, пишет CNBC.

Huawei из-за санкций США не сможет сотрудничать с рядом американских компаний, в том числе и с Google. Это разработчик операционной системы Android и сервисов для нее - таких, как магазин приложений Google Play, Gmail, карты, YouTube и других.

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Использовать Android производитель смартфонов может бесплатно - по модели AOSP (Android Open Source Project), однако предварительной для сервисов Google требуется лицензирование, в котором Huawei может быть отказано.

Поэтому, по всей видимости, компания установит на Mate 30 версию Android с открытым кодом без сервисов Google. "Пользователи, конечно, смогут скачать их позже", - пишет CNBC.

Правда, не рассказывает, как именно, но можно предположить, что для этого будет использоваться какая-то утилита или выпущена специальная инструкция. Например, установить сервисы Google для различных смартфонов на базе альтернативных прошивок можно, скачав с сайта разработчиков файл в формате APK и затем установив его вручную.

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