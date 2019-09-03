Путешествуем на Skoda Kodiaq по Азербайджану

В последние годы российские туристы заново открывают для себя Закавказье. И если Армению и Грузию наши соотечественники неплохо изучили, то с Азербайджаном ситуация совсем другая. Впрочем, это не значит, что в этой стране не на что посмотреть. Корреспондент "РГ" проехал по Азербайджану на Skoda Kodiaq.

Баку

Мы начинаем наше путешествие со столицы Азербайджана. Баку раскинулся на южном берегу Апшеронского полуострова и омывается Каспийским морем. Это "город Огней", как его еще называют, настоящий мегаполис контрастов.

На старых улочках очаровательные деревянно-глиняные постройки, уютные кафе и рестораны, а рядом расположились огромные небоскребы и современная жилая застройка, которые, конечно же, появилась благодаря нефтяным доходам.

В список "обязательных к просмотру" мест входит, например, Девичья башня. Предание гласит, что здесь был казнен один из двенадцати апостолов Христа - Варфоломей. Происхождение башни окутано тайной: никто не знает наверняка, когда она была построена, для чего, и даже то, как она получила свое название.

Еще одна точка на карте, которую нельзя обойти стороной - улица Кичик Гала. Именно здесь в фильме "Бриллиантовая рука" герой Юрия Никулина упал, потерял сознание, а затем очнулся уже с гипсом. Понарошку поскользнуться на банановой шкурке на этой улице хотят десятки людей, чем, конечно, мешают нормальному движению автомобилей. Ну любителей советской классики понять можно. Быть в Баку и не сфотографироваться в столь известном месте - себя не уважать.

Лагич

Как Москва - это не вся Россия, так и Баку - это не весь Азербайджан. Садимся в Skoda Kodiaq и отправляемся на запад - подальше от моря и поближе к горам.

Кроссовер идеально подходит для путешествий на дальние расстояния: он большой, комфортный, удобный, с выверенной эргономикой. Добавим к этому еще фирменные решения Simply Clever и огромный багажник, который может вместить поглажу всех пассажиров. Километры проносятся за километрами, а ты их просто не замечаешь.

Чехи привезли в Азербайджан спецверсии Kodiaq: Hockey Edition, Sportline, Scout, Laurin & Klement. Такие автомобили отличаются не только внешне, главное - внутри. Кожа и панели черного дерева, удобные кресла, большой набор электронных помощников, цифровая приборная панель. Перечислять можно долго.

Выбор двигателей очень солидный. Кроме самого популярного бензинового мотора 1,4 TSI (125 и 150 л.с.) в арсенале у Kodiaq на российском рынке есть еще 2,0 TSI (180 л.с.) и дизель 2,0 TDI (150 л.с.). Кстати, кроссоверы на тяжелом топливе также пользуются популярностью, что подтверждается статистикой. На таком автомобиле мы и путешествовали по Азербайджану. И я в очередной раз убедился в том, что Kodiaq с этим мотором можно смело советовать друзьям и знакомым.

На автомагистралях обычно установлено ограничение 110 км/ч. На этой скорости Kodiaq отлично держит курс. Впрочем, и на горных серпантинах семейный SUV также не пасует - им очень легко и приятно управлять. Даже забываешь, что это все-таки кроссовер, а не легковушка. Большую часть пути мы проехали по хорошим, качественным дорогам, но были гравийные участки (полностью менялся асфальт), а потому приходилось сбрасывать скорость.

Интересно, что в Азербайджане машины с эмблемой Skoda встречаются не так часто - на данный момент в стране лишь один дилерский центр в Баку. Но при этом и без чешской компании автопарк республики очень разнообразен. Встречаются как роскошные машины, так и видавшая виды советская техника. Естественно, что чем дальше от столицы - тем больше автомобилей, произведенных в СССР.

Удивило количество полицейских патрулей - они практически в каждой деревне. Да и останавливают довольно часто. Но стражей порядка бояться не стоит - все эти остановки в большинстве случаев только для того, чтобы пообщаться и пожелать доброго пути. Туристов в Азербайджане ценят и любят.

После Баку мы заглянули в деревню Лагич, которая знаменита как ремесленный центр и находится в 180 км от столицы страны. Поселок представляет собой историко-культурный заповедник, который включен в один из самых популярных туристических маршрутов - "Великий шелковый путь".

Здесь можно встретить уникальные, изготовленные вручную предметы утвари из меди, украшенные гравировкой в виде восточных орнаментов, вязаные и плетеные вещи, предметы из дерева, кожи, сувенирные ножи и прочие товары. Интересно, что в этом поселении с древнейших времен имелись водопровод и канализация.

Лагич отличает квартальная застройка, дома зачастую не превышают высоты двух этажей и выложены из речного камня, перемежающегося деревянными реями. Гулять по нему одно удовольствие.

Габала и Шеки

Обязательно следует посетить Габалу. Город интересен тем, что здесь очень много исторических памятников, мечетей, мавзолеев, храмов, башен. Габала, которую часто называют "азербайджанской Швейцарией", также является главным горнолыжным курортом страны.

Впрочем, и летом здесь есть чем заняться. Горы Базар-Юрт и Туфан дарят прекрасные возможности для альпинизма, пеших походов, а густые леса и горные реки региона - настоящий рай для охотников и рыболовов.

Если есть время, то стоит заглянуть и в Шеки - это один из старейших городов Азербайджана. По некоторым данным, он был основан еще в VIII веке до н.э. В его самой древней части расположен историко-архитектурный заповедник Юхары баш, где находится дворец. Бывшая резиденция шекинских ханов представляет собой двухэтажное здание в персидском стиле.

Но куда больше впечатлил один из местных караван-сараев. По традиции караван-сараи имели ворота с двух, а то и сразу с четырех сторон. Когда их закрывали, караван-сараи превращались в неприступную крепость. Постоялый двор купцов Великого шелкового пути занимает площадь 6000 квадратных метров и вмещает в себя 300 комнат.

Культурно обогатившись, затем отправляемся на производство знаменитой восточной сладости - пахлавы. Готовят ее, кстати говоря, вручную. А попробовать можно тут же - вместе с кофе или чаем. Ну и, конечно, стоит парочку упаковок прихватить с собой - местная выпечка отлично подойдет в качестве подарка.

Гянджа

Завершаем наше путешествие в Гяндже, которая является вторым по значимости городом в стране и считается культурной столицей. Первое городище на этой территории появилось 2500 лет назад.

По старинной легенде Гянджа была основан по велению таинственного голоса наместнику Мазьяду, который сообщил ему о сокровищах, спрятанных в одном из холмов, рассказал, как найти этот клад. Выполнив все указания, наместник действительно обнаружил несметные богатства, а на месте их обретения заложил Гянджу.

Город известен своими великолепными садами и парками. Здесь много старинных построек: мавзолей поэта Низами, архитектурный комплекс шейха Бахауддина (XVII век) с Чеяк-Хамамом и колоритной Джума-мечетью. В общем, посмотреть есть на что. И, кстати, из Гянджи есть прямой рейс в Москву. Так что наше путешествие со Skoda вы можете повторить с точностью до наоборот.