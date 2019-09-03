МАК приступил к расследованию крушения Ан-2 в Якутии

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию причин крушения самолета Ан-2 в Якутии, при котором погибли два человека.

На сайте МАК сообщается: «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе».

Напомним, 30 августа самолет с двумя членами экипажа и пятью пассажирами на борту совершал перелет с посадочной площадки Ус-Хатын под Якутском в село Суордах Верхоянского района. Воздушное судно потерпело крушение на полпути - в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском улусе. Два пассажира погибли, четыре человека госпитализированы и сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.