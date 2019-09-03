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03.09.2019 03:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МАК приступил к расследованию крушения Ан-2 в Якутии

Текст: Владимир Таюрский

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию причин крушения самолета Ан-2 в Якутии, при котором погибли два человека.

На сайте МАК сообщается: «Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе».

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Напомним, 30 августа самолет с двумя членами экипажа и пятью пассажирами на борту совершал перелет с посадочной площадки Ус-Хатын под Якутском в село Суордах Верхоянского района. Воздушное судно потерпело крушение на полпути - в районе озера Силян-Кюель в Кобяйском улусе. Два пассажира погибли, четыре человека госпитализированы и сейчас находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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