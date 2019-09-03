В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше

39-летняя кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в краже 20 миллионов рублей, еще два месяца проведет в СИЗО. Решение об этом принял Орджоникидзевский районный суд Уфы 3 сентября, сообщает РИА Новости.

Женщина вела себя в зале суда спокойно и улыбалась, но при этом на вопросы журналистов отвечать отказалась.

Напомним, жительница Салавата стала известна на всю страну, после того как 27 мая исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Одновременно из банка, где она работала кассиром, пропали более 20 миллионов рублей.

Заподозрили в хищении пропавшую кассиршу. Ее задержали через полтора месяца в Казани и поместили в СИЗО. По одной из версий, эти деньги проиграл в азартные игры супруг кассирши.